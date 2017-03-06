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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Куйвашев снова увеличил число членов правительства

Куйвашев снова увеличил число членов правительства

Число членов правительства Свердловской области увеличено с 24 до 26 человек. Соответствующий указ подписал в субботу губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщается в указе, членами правительства станут директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов и директор департамента молодежной политики Ольга Глацких.

Интересно, что департамент государственного жилищного и строительного надзора был создан в области , когда региональное управление Госстройнадзора присоединилось к областной ГЖИ. Однако до сих пор Алексей Россолов в состав правительства официально не входил.

Департамент молодежной политики был выведен из структуры областного министерства спорта и стал самостоятельным исполнительным органом власти . Его возглавила Ольга Глацких, которая на выборах 2016 года баллотировалась в депутаты регионального заксобрания от «Единой России», но в итоге не прошла в областной парламент. Спустя месяц она была назначена советником губернатора по молодежной политике, а потом получила новую должность.

Отметим, что изначально в 2012 году губернатор утвердил состав правительства в количестве 20 человек, но потом в ходе различных преобразований это число менялось.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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