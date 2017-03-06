Старейший уральский хладокомбинат, включенный в программу приватизации, заявил о банкротстве

Публикации за 06.03.17

Екатеринбургский хладокомбинат «Норд» подал заявление о собственном банкротстве. Иск поступил в Свердловский арбитражный суд 3 марта, подробности по делу и сумма задолженности пока не разглашаются. В тот же день в арбитраж поступил гражданский иск от торговой компании «Марэнго», требующей от «Норда» погасить долг в размере 850 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в феврале правительство РФ опубликовало прогнозный план приватизации госактивов на 2017-2019 годы, где в числе прочих значился уральский хладокомбинат. Ранее предприятие также было указано в программе приватизации на 2014-2015 годы.

Как отмечается на сайте хладокомбината, «Норд» является первым холодильником Уральского региона и до сих пор занимает лидирующие позиции в области хранения замороженных продуктов. Услугами предприятия пользуются крупнейшие торговые сети региона – «Ашан», «Метро», «Мегамарт», «Монетка». До 2006 года хладокомбинат выпускал мороженое.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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