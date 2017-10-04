Акции известного екатеринбургского хладокомбината снова не нашли покупателя

Правительству в очередной раз не удалось продать акции хладокомбината «Норд». Предприятие, некогда занимавшееся выпуском мороженого, в этом году выставлялось на продажу в процессе банкротства.

Накануне прошли торги по продаже 49% акций хладокомбината «Норд», которые Росимущество выставляет уже не первый год подряд. Как и в предыдущих случаях, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Хладокомбинат прекратил выпуск мороженого в 2006 году, с тех пор компания развивалась как склад пищевой продукции, став в итоге крупнейшим «холодильником» в Екатеринбурге. В августе 2016 года на предприятии произошла авария – рухнула стена одного из помещений. При этом оказалась разрушенной аммиачная система, однако масштабного ЧП, угрожающего всему городу, удалось избежать. Причиной разрушения стены на хладокомбинате назвали жару. А в марте этого года «Норд» инициировал процедуру собственного банкротства. Гендиректор предприятия Сергей Коркин одной из причин такого решения называл, в том числе, происшествие с рухнувшей стеной – из-за этого из строя вышли около трети площадей, убытки составили более 30 млн рублей, что стало критичным для предприятия, уже имевшего долги. В настоящее время на предприятии введена процедура наблюдения, в деле о банкротстве – десяток кредиторов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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