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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Минобороны проверит специалистов по борьбе с «жучками» в столицах военных округов

Минобороны проверит специалистов по борьбе с «жучками» в столицах военных округов

Минобороны РФ объявило конкурс по проверке специалистов, которые занимаются поиском электронных устройств для негласного получения информации. Экспертиза коснется четырех соискателей лицензий ФСБ в городах-штабах военных округов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Минобороны РФ объявило о проведении электронного аукциона на «Оказание услуг по проведению специальной экспертизы 4-х соискателей лицензии ФСБ России на деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах (г. Санкт-Петербург, г. Ростов-на-Дону, г. Екатеринбург, г. Хабаровск)». Соискатели лицензии – это воинские части. Максимальная стоимость работ – 731 тыс. 600 руб., оплатит их федеральный бюджет. Заявки принимаются до 14 марта, 24 марта пройдет аукцион. Услуги должны быть оказаны в этом году – до 25 сентября в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге и до 25 ноября в двух других городах.

Согласно документации к аукциону, в ходе экспертизы необходимо проверить, как претендующие на получение лицензии воинские части выполняют требования по режиму секретности, противодействию иностранным техническим разведкам и защите информации от утечки по техническим каналам. В том числе – есть ли у претендентов лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, специалисты с уровнем квалификации, позволяющим обеспечить защиту гостайны, наличие контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательного оборудования по выявлению «жучков», наличие помещений, где можно хранить обнаруженные технические средства, а так же наличие всех необходимых документов и сертификатов. «В ходе оказания Услуг, при выявлении недостатков, Исполнитель должен оказать методическую помощь Получателям Услуг в их устранении», – уточняется в документации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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