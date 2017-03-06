Епархия не будет жаловаться в полицию на «последователей Соколовского», но готова их воспитывать

Публикации за 06.03.17

Епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, прокомментировал инцидент с гимназистами, которые в первую неделю Великого поста устроили фотосессию в Храме-на-Крови, а также пытались вынести из храма рясу священника. По словам епископа, молодые люди стали жертвами своей необразованности, и требовать для них наказания церковь не будет.

«Считаю, что молодые люди стали жертвами своего невежества – ребятам ни в садике, ни в школе, ни, по всей видимости, в семье, не рассказывали о том, что такое храм, как в нём себя вести, где в храме можно и нужно находиться. От этого невежества и случилось это происшествие. Ребята оказались в алтаре – там, куда не стоило входить, совершили те действия, которые, по неведению и детской своей наивности, совершили. Мы только лишь можем призвать силы нашего общества – родителей и людей, которые не равнодушны к воспитанию молодого поколения, – учить, просвещать, рассказывать в школе, в семье о том, что такое храм, что такое жизнь православного человека, как жить, чтобы не переступать через нравственные и государственные законы», – заявил епископ. Владыка Евгений отметил, что Церковь не может и не будет требовать у полиции наказания несовершеннолетних дебоширов, но готова принять участие в воспитательной работе.

Напомним, на прошлой неделе группа школьников пыталась вынести из религиозного объекта, построенного на месте расстрела царской семьи, рясу священника. Кроме того, по данным «Лайфа», юноши (по некоторым сведениям – ученики 10 класса элитной гимназии Екатеринбурга) спустились к алтарю и забрали крест, заменив его на гаечный ключ. Вынести церковное облачение и крест из храма подросткам не дали охранники. Указывается, что школьники проникли в один из крупнейших храмов России для того, чтобы сделать памятные селфи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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