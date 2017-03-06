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Публикации за 06.03.17

В Кировграде прокуратура через суд заставляет управляющую компанию отремонтировать дымоходы
Фото прокуратуры Кировграда

В Кировграде прокуратура через суд заставляет управляющую компанию отремонтировать дымоходы

Прокуратура Кировграда начала массовую проверку дымоходов жилых домов после случая отравления семьи угарным газом. Объектом проверки стала «Управляющая компания многоквартирных жилых домов», в работе которой уже выявлены нарушения.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в доме по ул. Ленина,7 частично разрушена кирпичная кладка оголовков дымоходов и вентиляционных каналов, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Прокуратура направила в Кировградский городской суд иск о понуждении управляющей компании провести ремонт дымохода.

Напомним, 2 марта в Кировграде из трех человек – мать и двое детей. Пострадавшие были госпитализированы в центральную городскую больницу. Как выяснилось, в квартире пострадавших был водонагреватель, который ранее газовые службы отключили из-за нарушений. Тем не менее, в момент происшествия аппарат работал, возможно, его самовольно подключили члены семьи.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

Кировград. Другие новости 06.03.17

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