Свердловские студенты хотят видеть губернатором гуманитария-депутата из органов

Публикации за 06.03.17

Екатеринбургский политолог Руслан Мухаметов выяснил, каким видят идеального губернатора Свердловской области студенты уральских вузов.

Как сообщил Мухаметов, он опросил 100 студентов трех вузов – УрФУ, УГЛТУ и УРГАУ. Все респонденты представляют Свердловскую область.

Как выяснилось, молодежь подходит к портрету идеального губернатора довольно толерантно. Например, пол губернатора неважен для 69% опрошенных, хотя 24% все же предпочли бы мужчину. За губернатора-даму проголосовали 4%. Семейное положение идеального губернатора не интересует почти 78% респондентов, 20,6% предпочитают, чтобы он состоял в браке, 1,6% – напротив, считают, что губернатор-одиночка предпочтительнее. 52% также считают, что губернатор должен быть русским по национальности.

Интересно, что партийная принадлежность идеального главы региона не интересует 54% студентов, 17,5% затруднились ответить на этот вопрос. Только 11% предпочли бы губернатора-единоросса, 8% – жириновца, 5% – коммуниста. Если же говорить только о членстве губернатора в ЕР, то для половины молодых избирателей это не имеет значения, но более 35% опрошенных заявили, что идеальный губернатор не должен состоять в «партии власти».

Самые высокие требования молодые люди предъявляют к уровню образования и опыту профессиональной деятельности. 46% считают, что у него должно быть как минимум одно высшее образование, 30% – что два, 14% мечтают о губернаторе с ученой степенью. Только 3,2% считают, что уровень образования не важен. 67% отдают предпочтение гуманитарию.

Почти три четверти – 73% – считают, что идеального губернатора должен быть опыт депутатской работы, 50,8% – опыт службы в органах госбезопасности, 31,7% – опыт руководства крупным промышленным предприятием.

Таким образом, резюмирует Мухаметов, идеальный губернатор Свердловской области в представлении молодежи – это русский с высоким уровнем гуманитарного образования, имеющий опыт депутатской деятельности, работы в органах госбезопасности. Отметим, что Евгений Куйвашев большинству этих требований не соответствует – подлинность его высшего образования неоднократно ставилась оппонентами под сомнение, да и депутатом он также никогда не был.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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