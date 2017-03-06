Гаишники просят сообщать о пешеходах, выскакивающих на трассах под колеса

Публикации за 06.03.17

Госавтоинспекция анонсировала рейды по поиску пешеходов, которые разгуливают по трассам и перебегают дорогу в нарушение ПДД и без световозвращающих элементов на одежде.

В ГИБДД Свердловской области подсчитали, что только с начала этого года на уральских трассах погибло 9 пешеходов, причем семеро – в темное время суток, еще 49 человек получили травмы. При этом ни один из сбитых не имел световозвращающих элементов на одежде, что предусмотрено правилами дорожного движения. К примеру, в пятницу на 345 км трассы Пермь – Екатеринбург пешеход буквально набежал на автомобиль «Шевроле Круз» – мужчина 1978 года рождения появился внезапно и в темной одежде. К сожалению, он погиб.

В ночь с субботы на воскресенье на 166 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов водитель автомобиля «Тойота Раф 4» сбил пешехода, в своем объяснении водитель пояснил при движении в темное время суток он увидел, как справа налево по ходу движения автомобиля побежал человек в темной одежде, находясь посредине проезжей части, повернул голову в сторону приближающегося автомобиля, и побежал обратно. Водитель пытался затормозить, но наезда избежать не удалось. Пешеход остался жив, получил травмы – перелом голени, тупая травма живота.

«С наступлением теплого времени суток и садоводческого периода увеличивается и количество людей пожилого возраста, которые несмотря ни какие преграды, продолжают пересекать проезжую часть в не установленном для этого месте, в местах, где достаточно высокая скорость движения транспортных средств», – прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Гаишники просят водителей легковушек и грузовиков сообщать о пешеходах-нарушителях, особенно о тех, кто нарушает на трассах. И сообщать о них по телефонам 102 и 112, на указанное место будет отправлена полиция, чтобы принять все меры по удалению с трасс таких пешеходов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

На Московском тракте фура улетела в кювет (ФОТО). / Свердловский ГУП попался на распиле бюджетных средств при строительстве газопровода. / В аэропорту Кольцово резко выросло количество пассажиров, летающих за границу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»