На трассе Екатеринбург – Курган под колесами грузовика погиб пешеход

Публикации за 21.03.17

На трассе Екатеринбург – Курган грузовик насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу. За два часа до гибели мужчина получил штраф за нарушение ПДД.

Как рассказали NDNews.ru в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась около 21:30 на 61 км автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. Водитель «Скании» сбил 57-летнего пешехода, когда тот переходил проезжую часть. Мужчина скончался на месте. В ГИБДД уточняют, что двумя часами ранее, в 19:50, этот пешеход был остановлен сотрудниками ДПС, ему выписали штраф за нарушение ПДД.

Добавим, в начале этого месяца ГИБДД анонсировала рейды по трассам в поисках пешеходов-нарушителей. За первые два месяца этого года на уральских трассах погибло 9 пешеходов, причем семеро – в темное время суток, еще 49 человек получили травмы. При этом ни один из сбитых не имел световозвращающих элементов на одежде, что предусмотрено правилами дорожного движения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

Остановку «Площадь Малышева» переименуют в «Храм Большой Златоуст». / 21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Ирбите чиновники заставляют многодетные семьи отказаться от построенного для них жилья (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»