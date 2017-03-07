NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.03.17

«Думали, что поздравляют женщин с 8 Марта», – в администрации Сухого Лога идут обыски с автоматчиками

«Думали, что поздравляют женщин с 8 Марта», – в администрации Сухого Лога идут обыски с автоматчиками

Сегодня утром в администрации Сухого Лога начались обыски – их проводит, по некоторым данным, региональное управление ФСБ России. Сотрудники мэрии сначала подумали, что это – оригинальное поздравление-розыгрыш в честь 8 Марта.

Как передает корреспондент NDNews.ru, обыски начались в 11 часу утра. Так как они проходят накануне Международного женского дня, многие работники горадминистрации приняли автоматчиков в масках из ФСБ за специально приглашенных актеров, которые будут оригинально поздравлять прекрасную половину коллектива мэрии. Однако через некоторое время стало ясно, что это не розыгрыш.

Неизвестно точно, с чем связано «маски-шоу» в местной мэрии, однако в настоящее время, по данным агентства, идет выемка документов.

На прошлой неделе глава города Станислав Суханов подал в отставку на заседании городской думы, решение было принято. Со следующей недели он покинет мэрское кресло. Его прочат в руководители Фонда капитального ремонта Свердловской области – у Суханова только один конкурент, директор управляющей компании из Нижнего Тагила Никита Копаев. По данным NDNews.ru, Суханову предложили возглавить регоператора в минэнергетики и ЖКХ, тот несколько раз отказывался, но в итоге согласился.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

Житель Каменска-Уральского пойдет под суд за переданный подруге ВИЧ. / Энергетики простили должникам больше 2 млн рублей. / Приставы «подарили» нерадивой матери к 8 Марта 10 суток ареста.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter