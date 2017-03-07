«Думали, что поздравляют женщин с 8 Марта», – в администрации Сухого Лога идут обыски с автоматчиками

Публикации за 07.03.17

Сегодня утром в администрации Сухого Лога начались обыски – их проводит, по некоторым данным, региональное управление ФСБ России. Сотрудники мэрии сначала подумали, что это – оригинальное поздравление-розыгрыш в честь 8 Марта.

Как передает корреспондент NDNews.ru, обыски начались в 11 часу утра. Так как они проходят накануне Международного женского дня, многие работники горадминистрации приняли автоматчиков в масках из ФСБ за специально приглашенных актеров, которые будут оригинально поздравлять прекрасную половину коллектива мэрии. Однако через некоторое время стало ясно, что это не розыгрыш.

Неизвестно точно, с чем связано «маски-шоу» в местной мэрии, однако в настоящее время, по данным агентства, идет выемка документов.

На прошлой неделе глава города Станислав Суханов подал в отставку на заседании городской думы, решение было принято. Со следующей недели он покинет мэрское кресло. Его прочат в руководители Фонда капитального ремонта Свердловской области – у Суханова только один конкурент, директор управляющей компании из Нижнего Тагила Никита Копаев. По данным NDNews.ru, Суханову предложили возглавить регоператора в минэнергетики и ЖКХ, тот несколько раз отказывался, но в итоге согласился.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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