Официально: директором Фонда капремонта Свердловской области назначен Суханов

Публикации за 15.03.17

Станислав Суханов назначен гендиректором Регионального фонда капитального ремонта МКД.

«По итогам конкурса на должность директора Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области назначен Станислав Суханов. В соответствии с приказом министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова к непосредственному исполнению своих должностных обязанностей он приступит 20 марта 2017 года», – сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Напомним, NDNews.ru ранее писал, что именно Станислав Суханов займет эту должность, в начале марта чиновник сложил с себя полномочия главы Сухого Лога. Еще до объявления отбора и подачи заявок наши источники называли его наиболее вероятным кандидатом на кресло главы регоператора. При этом, по данным корреспондента NDNews.ru, Суханов и второй претендент на должность, руководитель управляющей компании из Нижнего Тагила Никита Копаев, в ходе тестирования в Минстрое набрали равное количество баллов – 47, после чего оба должны были пройти собеседование. Спарринг-партнер Суханову был необходим, так как в положении о конкурсе оговорено участие не менее двух кандидатов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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