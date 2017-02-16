В Свердловской области сорван второй этап конкурса по выбору главы фонда капремонта

Публикации за 16.02.17

Вчера в Екатеринбурге должен был пройти второй этап конкурса по выбору генерального директора Фонда капитального ремонта МКД Свердловской области. Кандидаты на должность должны были сдать тест, результаты которого будет рассматривать федеральный Минстрой. Однако вмешался случай.

Как рассказал NDNews.ru источник агентства в минЖКХ Свердловской области, вчера участники конкурса должны были пройти компьютерное тестирование наподобие ЕГЭ. Однако случился некий сбой – то ли компьютеры зависли, то ли интернет отключился, то ли программа сломалась, но тестирование пришлось отложить. Новая дата проведения второго этапа конкурса – 21 февраля.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, из девяти претендентов, которые изначально подавали заявки на участие в конкурсе, после первого этапа отсеялись семеро человек – трое предоставили неполный пакет документов, а четверо не подошли по заданным критериям. В итоге, как и прогнозировало наше агентство, ко второму этапу допустили только главу Сухого Лога Станислава Суханова, которого еще прошлой осенью NDNews.ru назвал наиболее вероятным кандидатом на пост гендиректора ФКР области, и его спарринг-партнера – руководителя управляющей компании из Нижнего Тагила Никиту Копаева.

Также нужно отметить, что результаты компьютерного тестирования, согласно условиям конкурса, отправят в Минстрой РФ, который пришлет итоговую оценку. После кандидаты пройдут собеседование, и тот, кто наберет большее число баллов по итогам всех этапов отбора, станет новым главой регоператора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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