В Свердловской области выбран вариант «зачищенных» выборов / Пока речь про выборы главы фонда капитального ремонта

Публикации за 11.01.17

В Свердловской области почти месяц назад был объявлен конкурс на замещение должности гендиректора фонда капитального ремонта, заявки от претендентов начнут принимать с конца января. Но едва ли их будет много. Нельзя исключать, что выборы будут «зачищенными» – из-за усложнения требований к кандидатам будет сложно найти даже спарринг-партнера фавориту властей. Подробнее – в материале NDNews.ru

Конкурс по выбору генерального директора Фонда капремонта Свердловской области был объявлен еще в прошлом году, 19 декабря. Документы от желающих возглавить фонд будут принимать только с 24 по 30 января. «Для подачи заявки требуется большой пакет документов, на их оформление может уйти до 30 дней», – пояснила агентству пресс-секретарь областного минЖКХ Инна Зотина.

Главный претендент на должность главы фонда – мэр Сухого Лога Станислав Суханов. Он пока что находится в отпуске до начала следующей недели, ему дали возможность отдохнуть от дел. Что и понятно – после выхода на новую должность у него едва ли будет время на отпуск. Кстати, с Сухановым, по новым данным, из мэрии Сухого Лога в фонд капремонта может перейти и один из его нынешних замов. Наиболее вероятно, что это будет юрист Иван Лихачев. Считается, что такая связка будет наиболее эффективна в работе регоператора.

При этом каких-то других претендентов на пост главы гендиректора фонда эксперты пока не видят. Скорее всего, это связано с ужесточением требований к кандидатам. «Действительно, в этом вопросе кидаются из крайности в крайность. Если раньше требования были весьма размыты, то сейчас чрезмерно строгие. Во многих регионах могут не найти подходящие кандидатуры в принципе, – рассказал NDNews.ru депутат заксо Дмитрий Ионин. – Суханов хорошо проявил себя в Сухом Логу и имеет все основания претендовать на эту должность. Но других каких-то кандидатов, подходящих под требования, на сегодня не видно».

Напомним, помимо перечня навыков, которые прописаны в приказе Минстроя РФ, есть и региональный список требований к конкурсанту. Например, у него должно быть высшее строительное, юридическое или экономическое образование, опыт работы в ЖКХ не менее пяти лет, причем три из них – в должности руководителя. Будущий глава фонда должен знать множество нормативных актов и документов – от Конституции РФ до областного закона о капитальном ремонте; не иметь неснятой или непогашенной судимости, не состоять на учете у нарколога или психиатра, не быть дисквалифицированным от любого вида деятельности. А вот муниципальным или госслужащим (равно как и депутатом любого уровня) соискатель вакансии может быть – но если комиссия выберет именно его, то в течение месяца он должен будет снять с себя полномочия. С полным списком требований можно познакомиться в приказе минЖКХ Свердловской области.

Впрочем, согласно все тому же приказу областного минЖКХ, для того, чтобы конкурс состоялся, нужно «не меньше двух» кандидатов. А уж хотя бы одного спарринг-партнера Суханову наверняка найдут. В противном случае срок приема документов могут продлить еще на 40 дней.

Что касается нынешнего руководителя фонда, и.о. генерального директора Андрея Андриянова, то он, по информации NDNews.ru, покинет учреждение. Сейчас он подыскивает себе новое место работы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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