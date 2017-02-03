Было 9 стало 2: большая часть претендентов на пост директора Фонда капремонта отклонена

Публикации за 03.02.17

По итогам первого тура конкурса из борьбы за должность директора Регионального фонда содействия капремонту выбыли семь претендентов из девяти. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«В период с 24 по 30 января на участие в конкурсе заявились девять человек. Трое из них отсеялись на этапе проверки документов из-за неполноты предоставленных ими сведений. Кандидатуры еще четырех претендентов отклонены по результатам первого тура – конкурсная комиссия установила несоответствие их данных тем квалификационным требованиям, которые предъявляются к руководителю Регионального оператора», – пояснил он.

Таким образом, отметил министр, дальнейшее участие в конкурсе на замещение должности директора фонда капремонта МКД продолжат два соискателя. На следующих этапах отбора им предстоит пройти тестирование (ориентировочно оно пройдет 15 февраля) и индивидуальное собеседование. Имен финалистов в минЖКХ не называют, но, по данным NDNews.ru, один из них – глава Сухого Лога Станислав Суханов, которого считают фаворитом этой борьбы. Спарринг-партнер ему необходим, так как в положении о конкурсе оговорено участие не менее двух кандидатов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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