За кресло главы фонда капремонта будут бороться девять человек

Публикации за 31.01.17

Вчера истек последний срок подачи заявок от кандидатов на пост главы Фонда капремонта многоквартирных домов Свердловской области. В настоящий момент в минЖКХ поступило девять заявлений. Документы проверит конкурсная комиссия, после чего будет принято решение, сколько человек допустят ко второму этапу конкурса – тестированию.

Как ранее сообщал NDNews.ru, конкурс на должность главы регоператора будет проходить в три этапа. На первом проверяется соответствие соискателей требованиям об образовании, опыте работы, квалификации, и т.д. Все это должно быть подтверждено пакетом документов, которые потенциальные главы фонда подают в комиссию при минЖКХ Свердловской области. Согласно регламенту конкурса, отбор документов начнется 2 февраля. Это будет первый этап.

Второй должен начаться «в течение двух месяцев с момента оформления протокола заседания конкурсной комиссии по проведению первого этапа конкурса». Те, кто прошли отбор по документам, будут участвовать в тестировании. Вопросы, в основном, будут касаться законодательства в сфере ЖКХ и строительства, чтобы проверить компетенцию соискателей. Все ответы на задания уйдут в федеральный Минстрой, это же ведомство будет решать, кто и сколько баллов набрал. Перечень заданий неизвестен, однако пока все интересующиеся вопросом могут пройти тест NDNews.ru, составленный по критериям регионального минЖКХ.

Наконец, третьим этапом конкурса будет собеседование по итогам тестирования.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

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