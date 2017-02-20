В Свердловской области определились с тем, кто будет «рулить» фондом капремонта / На руководство поставлена когорта куйвашевских чиновников

Публикации за 20.02.17

В Свердловской области был избран новый попечительский совет фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Эта структура фактически является главной для регоператора. Ее полномочия шире, чем у директора фонда. В том числе – в финансовой части. Ревизии, аудиты, надзорные мероприятия – всем этим теперь будет заведовать группа чиновников из окружения губернатора.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного минЖКХ, в регионе сменился состав попечительского совета. Распоряжение об этом подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Председателем попечительского совета стал заглавы региона Сергей Швиндт, его замом – министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Список членов фонда выглядит следующим образом – вице-мэр Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейков, бывший депутат заксо, а ныне директор выставочника «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов (он также является руководителем центра «ЖКХ Контроль»), глава комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, глава Каменска-Уральского Алексей Шымков (бывший замглавы минЖКХ), а также директор саморегулируемой организации Ассоциация управляющих и собственников жилья Анастасия Королецки (33-летняя жительница Сысерти также является ответсеком Общественной палаты области). Таким образом, ни одного общественника или независимого лица в совет не вошло.

Как напоминает NDNews.ru, попечительский совет фонда капремонта фактически является главным органом, управляющим регоператором. Согласно уставу, попсовет утверждает порядок расходования средств фонда, имеет полномочия по его реорганизации, с членами совета согласовывают кандидатуру директора фонда, и так далее.

Добавим, что глава регоператора в Свердловской области все еще не выбран – второй этап конкурса не состоялся из-за перебоев с интернетом, новая дата тестирования претендентов (их осталось только двое – глава Сухого Лога Станислав Суханов и директор «управляйки» из Нижнего Тагила Никита Копаев) – 21 февраля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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