В Сухом Логу ищут нового мэра вместо Суханова

Публикации за 16.03.17

В Сухом Логу объявлен конкурс на замещение должности главы города.

Как сообщается на сайте городской думы, документы для участия в конкурсе будут приниматься с 22 марта по 24 апреля, итоги первого этапа конкурса (проверка документов и проверка кандидатов на соответствие требованиям) подведут 17 мая. Второй этап пройдет в форме собеседования с изложением программы развития города. Кандидат может представить комиссии программу в письменном виде в объеме не более десяти печатных страниц, ее изложение не должно превышать 10 минут. После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии сможет высказаться относительно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы. По итогам конкурса члены комиссии должны предложить депутатам гордумы не менее двух кандидатов на выбор.

Напомним, бывший глава Сухого Лога Станислав Суханов вчера был официально назначен гендиректором Регионального фонда капитального ремонта МКД. Обязанности главы города до объявления итогов конкурса будет исполнять первый замглавы Роман Валов.

Сухой Лог, Служба информации РИА «Новый День»

Сухой Лог. Другие новости 16.03.17

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