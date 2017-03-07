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Екатеринбург

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Публикации за 07.03.17

В Екатеринбурге началась работа над Генпланом города на период до 2035 года

В Екатеринбурге началась работа над Генпланом города на период до 2035 года

Администрация Екатеринбурга утвердила постановление о подготовке проекта Генплана развития МО «город Екатеринбург» на период до 2035 года.

Как сообщили в мэрии, документ закрепил ответственных в лице замглавы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Белышева, департамента архитектуры, а также МБУ «Мастерская генерального плана». Также утвержден план мероприятий, который включает в себя подготовку технического задания, непосредственную разработку, согласование, общественное обсуждение и утверждение проекта. В результате работа по подготовке документа займет около 1,5 лет.

Напомним, необходимость разработки нового Генплана назрела и обоснована изменением федерального законодательства, а также подготовкой внутри города долгосрочных стратегических документов, таких как Стратегический план развития Екатеринбурга. В настоящее время также идет , показатели которого послужат исходными данными для формирования проекта Генплана.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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