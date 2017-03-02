Не учли иностранных мигрантов, частную собственность и отсутствие полномочий: журналисты нашли слабые места в прогнозе развития Екатеринбурга до 2035 года

Публикации за 02.03.17

В Екатеринбурге состоялось очередное общественное обсуждение прогноза развития Екатеринбурга до 2035 года, который разработали в институте экономики УрО РАН по заданию мэрии. На этот раз прогноз оценили сотрудники СМИ, которых администрация призывает стать пятой экспертной силой по формированию стратегии-2035 наравне с властью, бизнесом, наукой и общественностью.

Как уже сообщал NDNews.ru, ученые считают, что Екатеринбург пойдет по одному из трех путей. Инерционный предполагает сохранение текущих тенденций по деиндустриализации и росту торгово-сервисного сегмента экономики при умеренном росте инвестиций, базовый – то же самое, но при высоких инвестициях, инновационный – новую индустриализацию города, которая потребует существенных инвестиций.

Сами ученые склоняются к инновационному пути, так как два других могут оказаться тупиковыми. Во-первых, инвестиционный рост при «торговой» модели развития не безграничен. Во-первых, он «упрется» в ограничения по дорогам и инженерной инфраструктуре. Во-вторых, развитие торговли напрямую зависит от уровня потребления и покупательской способности горожан, а при дальнейшей деиндустриализации она будет снижаться – зарплата в торговле в два раза меньше, чем в промышленности. Развитие торговли в ущерб индустрии приведет к снижению средней зарплаты по городу. Отметим, что уже в 2016 году реальная средняя зарплата составила только 89% от уровня 2015 года.

Администрация города согласна, что инновационный путь для Екатеринбурга выгоднее в долгосрочной перспективе, но в данном случае далеко не все зависит от муниципалитета, особенно с учетом отсутствия у него в данный момент градостроительных полномочий. На вопрос NDNews.ru, будут ли крупные холдинги – такие как УГМК и РМК – продолжать строить жилые кварталы на месте бывших заводов, начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин заявил, что имеющиеся на сегодняшний день промзоны предприятий будут стабилизированы. «Конечно, не всегда можно воспрепятствовать строительству там, где строят собственники, – признал он. – Но при актуализации Генплана на основе СПР (стратегии пространственного развития) мы планируем сохранить прежнее назначение этих зон».

Доктор экономических наук Виктория Акбердина, в свою очередь, отметила, что по прогнозу ученых даже при инновационном сценарии количество крупных предприятий останется прежним или даже сократится. Но ученые рассчитывают, что новая индустриализация будет развиваться путем роста малого и среднего инновационного бизнеса. Конкретных предприятий участники встречи не назвали.

Еще один вопрос, который взволновал журналистов, – это аспект безопасности. Дело в том, что в своем прогнозе институт экономики УрО РАН учел только тех мигрантов, кто переезжает в Екатеринбург на ПМЖ из других городов и регионов России. Таких при инерционном сценарии будет до 8 тысяч в год, при других – несколько больше. «Но это не маргиналы, это люди, близкие нам по культуре, они зарабатывают деньги, снимают квартиры и не повлияют на состояние безопасности», – подчеркнул Прядеин. Однако представителей СМИ волновали приезжие не из соседних городов, а из ближнего зарубежья. Как сообщила руководитель Центра социально-экономической динамики Ольга Козлова, точных данных по иностранцам у ученых попросту нет. «У нас есть сложности с их учетом с тех пор, как его передали в ведение МВД. Они не очень охотно предоставляют эти данные. Но по самым скромным данным, «официальных» иностранцев в 2015 году в город въехало 60 тысяч, «неофициальных» – около 200 тысяч», – сообщила она. В структуре рождаемости детей иностранных мигрантов также не учитывали.

Интересовало журналистов и то, из какой транспортной схемы – старой или новой – исходили ученые, рассчитывая пассажиропоток общественного транспорта, но эксперты ответили, что прогноз строился исходя из существующих потребностей, а схема – это только инструмент их реализации. По их прогнозу, к 2035 году горожане станут меньше ездить наземным транспортом, особенно троллейбусом, но зато возрастет нагрузка на метро: при инновационном сценарии им начнут пользоваться на 32% чаще, чем сейчас. Алексей Прядеин заявил, что, вероятно, к тому времени в городе все-таки появится вторая ветка метро. «Во всяком случае, мы очень на это рассчитываем», – уточнил чиновник.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.17

После скандала с бродячими собаками, пугающими детей, власти уральского города решили отлавливать и убивать животных. / Екатеринбуржцу пришлось расстаться с «Лексусом» из-за долга бывшей жены. / На Среднем Урале к дому депутата подбросили боевую гранату. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»