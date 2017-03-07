В Асбесте сотрудник ГИБДД сбил двух мужчин, отмечавших канун женского праздника

Публикации за 07.03.17

Как стало известно NDNews.ru от местных жителей, сегодня вечером в Асбесте один из инспекторов ГИБДД сбил в районе автовокзала двух мужчин, переходивших дорогу. Активистам городского паблика «НТА» свидетели сообщили о том, что на месте лежат два тела. Исходя из этого, очевидцы сделали вывод, что пешеходы сбиты насмерть Правоохранители опровергают такой исход ЧП.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили сам факт происшествия с участием своего сотрудника. Как сообщил представитель ведомства Валерий Горелых, наезд на пешеходов действительно осуществил полицейский Асбестовского отдела, ехавший на личном автомобиле Chevrolet Cruze с развода на дежурство.

«Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть территориального ОВД в 20.19 по местному времени от самого полицейского. Он рассказал, что только что совершил наезд на двух пешеходов в районе улицы Плеханова примерно в 40 метрах от пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. Граждане, нарушая правила, переходили дорогу. По предварительным данным, пострадавшие вышли из кафе. Сотрудника полиции сразу освидетельствовали. Алкоголь в его крови не был обнаружен. Потерпевшие мужчины доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что один из них в момент аварии был пьян, проводится освидетельствование второго. По итогам начавшейся проверки органами внутренних дел будет принято соответствующее решение», – отметил представить главка.

Валерий Горелых добавил, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника асбестовского отдела Максима Петрова. На место выехал также глава городского ГИБДД Евгений Кутарев.

По факту ЧП также организована доследственная проверка городским отделом следственного комитета по Свердловской области. «Проведен осмотр места происшествия, сейчас принимаются меры по установлению очевидцев», – сообщил NDNews.ru пресс-секретарь СК РФ по Свердловской области Александр Шульга

О состоянии пострадавших известно, что один из них доставлен в реанимацию, другой помещен в отделение травмотологии.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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