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Екатеринбург

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Публикации за 08.03.17

Следственный комитет: сбитые сотрудником ГИБДД пешеходы были пьяны

Следственный комитет: сбитые сотрудником ГИБДД пешеходы были пьяны

В СУ СКР по Свердловской области заявили, что жертвы ДТП, произошедшего накануне с участием полицейского, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили NDNews.ru в ведомстве, следственным отделом по городу Асбесту регионального СК России организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского, в результате которого пострадали двое местных жителей.

Следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по факту , в результате которого пострадали двое местных жителей. Согласно предварительным данным, 7 марта 2017 года около 20 часов вечера у дома по улице Плеханова в Асбесте инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД, управляя личной автомашиной Chevrolet Cruze, допустил наезд на двух мужчин, 1963 и 1964 годов рождения. Предварительно установлено, что пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения и переходили дорогу в неположенном месте – примерно в 40 метрах от пешеходного перехода, на неосвещённом участке дороги. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу, где им оказывается медицинская помощь. Необходимо также отметить, что полицейский освидетельствован, в его крови алкоголь не обнаружен.

В настоящее время следователем СКР продолжается выполнение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. В ходе проверки будет проведено судебное медицинское освидетельствование пострадавших для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, также будет проведена судебная автотехническая экспертиза в целях воссоздания картины произошедшего, выяснения причин и условий, которые привели к аварии. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 08.03.17

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