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Екатеринбург

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Публикации за 09.03.17

Екатеринбургский цирк обяжут вернуть 20 миллионов рублей, выделенных на ремонт, которого не было

Екатеринбургский цирк обяжут вернуть 20 миллионов рублей, выделенных на ремонт, которого не было

Прокуратура Свердловской области провела проверку в Екатеринбургском цирке. Выяснилось, что в 2015 году цирку из областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей на капитальный ремонт, но работы так и не были проведены. Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать цирк вернуть деньги в казну. 10 миллионов учреждение уже вернуло добровольно. Также прокурорская проверка установила, что аттракционы возле цирка установлены незаконно, как и соседняя платная автомобильная парковка.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2015 года региональное министерство культуры выделило субсидию в размере 20 миллионов рублей филиалу ФКП «Росгосцирк» – Екатеринбургскому цирку – на проведение капитального ремонта зданий. При этом, как показала прокурорская проверка, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий не заключался, дирекция ФКП «Росгосцирк» не выделяла средства в рамках софинансирования ремонта.

«Прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга к ФКП «Росгосцирк» об обязании возвратить выделенную субсидию в полном объеме. На данный момент после вмешательства прокуратуры в добровольном порядке Росгорцирком возвращено 10 млн. рублей. Исковое заявление находится в суде на рассмотрении», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, прокуратура установила, что аттракционы и автомобильная парковка возле цирка действуют незаконно.

«ООО «Седьмое королевство» в нарушение земельного законодательства и при отсутствии разрешительной документации использует часть земельного участка, принадлежащего ФКП «Росгосцирк» на праве постоянного бессрочного пользования, под размещение аттракционов. Также, в отсутствии согласия собственника, часть земельного участка используется ФКП «Росгосцирк» под размещение платной автомобильной парковки. По данным фактам прокуратура района в Ленинский районный суд Екатеринбурга направила исковое заявление об обязании ООО «Седьмое королевство» освободить самовольно занятый земельный участок, а в адрес директора Екатеринбургского филиала ФКП «Росгосцирк» внесла представление об устранении нарушений законодательства о землепользовании. Результаты рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры», – сообщает пресс-служба.

Добавим, что за историю с несостоявшимся ремонтом придется ответить и региональному минкульту: в 2015-2016 годах министерство не предъявляло цирку требования вернуть неиспользованные средства. Хотя бюджетные средства в сумме 20 млн рублей были отвлечены из консолидированного бюджета региона на срок более 15 месяцев, что является неэффективным расходованием бюджетных средств и противоречит законодательству. В связи с этим прокуратура внесла министерству представление об устранении нарушений бюджетного законодательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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