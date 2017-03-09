Екатеринбургский цирк обяжут вернуть 20 миллионов рублей, выделенных на ремонт, которого не было

Публикации за 09.03.17

Прокуратура Свердловской области провела проверку в Екатеринбургском цирке. Выяснилось, что в 2015 году цирку из областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей на капитальный ремонт, но работы так и не были проведены. Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать цирк вернуть деньги в казну. 10 миллионов учреждение уже вернуло добровольно. Также прокурорская проверка установила, что аттракционы возле цирка установлены незаконно, как и соседняя платная автомобильная парковка.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2015 года региональное министерство культуры выделило субсидию в размере 20 миллионов рублей филиалу ФКП «Росгосцирк» – Екатеринбургскому цирку – на проведение капитального ремонта зданий. При этом, как показала прокурорская проверка, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий не заключался, дирекция ФКП «Росгосцирк» не выделяла средства в рамках софинансирования ремонта.

«Прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга к ФКП «Росгосцирк» об обязании возвратить выделенную субсидию в полном объеме. На данный момент после вмешательства прокуратуры в добровольном порядке Росгорцирком возвращено 10 млн. рублей. Исковое заявление находится в суде на рассмотрении», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, прокуратура установила, что аттракционы и автомобильная парковка возле цирка действуют незаконно.

«ООО «Седьмое королевство» в нарушение земельного законодательства и при отсутствии разрешительной документации использует часть земельного участка, принадлежащего ФКП «Росгосцирк» на праве постоянного бессрочного пользования, под размещение аттракционов. Также, в отсутствии согласия собственника, часть земельного участка используется ФКП «Росгосцирк» под размещение платной автомобильной парковки. По данным фактам прокуратура района в Ленинский районный суд Екатеринбурга направила исковое заявление об обязании ООО «Седьмое королевство» освободить самовольно занятый земельный участок, а в адрес директора Екатеринбургского филиала ФКП «Росгосцирк» внесла представление об устранении нарушений законодательства о землепользовании. Результаты рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры», – сообщает пресс-служба.

Добавим, что за историю с несостоявшимся ремонтом придется ответить и региональному минкульту: в 2015-2016 годах министерство не предъявляло цирку требования вернуть неиспользованные средства. Хотя бюджетные средства в сумме 20 млн рублей были отвлечены из консолидированного бюджета региона на срок более 15 месяцев, что является неэффективным расходованием бюджетных средств и противоречит законодательству. В связи с этим прокуратура внесла министерству представление об устранении нарушений бюджетного законодательства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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