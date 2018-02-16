Отколотые барельефы и облупившиеся стены – что отремонтируют в цирке за 100 миллионов (ФОТО)

Фасад Екатеринбургского цирка в этом году отремонтируют впервые за 38 лет существования здания. На 100 миллионов рублей из бюджета наведут только внешний лоск: очистят стены, отреставрируют барельефы, отремонтируют кровлю. Сегодня цирк снаружи действительно выглядит не очень презентабельно: штукатурка сыпется, барельефы заросли грязью, сквозь решетки растет трава.

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчик за реставрацию цирка получит 97,726 миллиона рублей из областного бюджета. Из техзадания следует, что на эти средства строители должны провести капремонт фасадов здания, капремонт кровли и конструкций купола.

А если конкретнее – демонтировать наружный слой стенового ограждения, заменить утеплитель, сделать внешнюю вентилируемую систему. Также нужно демонтировать и заменить все витражи и окна, отремонтировать и отреставрировать все барельефы.

Купол тоже ждет ремонта. Там восстановят защитный слой бетона в арках, частично заменят обрешетки на фронтоне.

Окончание работ намечено на 1 ноября 2018 года. До ЧМ по футболу цирк отремонтировать не успеют, поскольку экспертиза для проведения ремонта шла слишком долго.

Отметим, что сегодня цирк и снаружи, и внутри выглядит непрезентабельно. Снаружи некогда белое здание покрылось грязью, мхом, сквозь решетки растет трава, на барельефах – сколы. Внутри, отмечают зрители, ремонта тоже не было давно. Туалеты – как на вокзале, фойе мрачное.

Напомним, «Новый День» уже писал о неудавшемся ремонте цирка. В 2015 году цирку из областного бюджета было выделено 20 миллионов рублей на капитальный ремонт, но работы так и не были проведены. Прокуратура Свердловской области подала иск в суд, чтобы обязать цирк вернуть деньги в казну. 10 миллионов учреждение уже вернуло добровольно. Также прокурорская проверка установила, что аттракционы возле цирка установлены незаконно, как и соседняя платная автомобильная парковка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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