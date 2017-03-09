Ни 6-часового рабочего дня, ни снижения пенсионного возраста – предвыборные обещания единороссов, о которых постарались побыстрее забыть

Публикации за 09.03.17

Спустя полгода после избрания нового состава Госдумы предвыборные обещания начали забываться. А зря: именно способность народных избранников держать свое слово может помочь сохранить доверие избирателя. Именно на том, что все обещания будут непременно претворены в реальные законодательные акты, строила свою кампанию «Единая Россия».

Тем печальнее видеть, что ее депутаты зачастую благополучно забывают о надеждах, подаренных электорату. Впрочем, неудивительно: зачастую эти обещания носили популистский характер и были изначально невыполнимы. К числу таковых относится, например, большая часть посулов лидера свердловской областной федерации профсоюзов Андрея Ветлужских.

В марте 2016 года на съезде движения «В защиту человека труда» Андрей Леонидович, тогда еще только «кандидат в кандидаты», поразил очевидцев своим размахом. Например, он предложил снизить пенсионный возраст, заявив, что работать это людям не помешает: «Пенсионный возраст, это не возраст, когда человек перестает работать, это когда государство начинает выплачивать пособие по возрасту», – заявил он. В августе, уже став официальным кандидатом от ЕР, Ветлужских несколько изменил риторику. Он стал говорить лишь о сохранении существующего положения, подчеркивая, что это – общая позиция и профсоюзов, и президента. После своего избрания депутат к этому вопросу не возвращался вообще – во всяком случае, ни одного его выступления на эту тему в стенограммах заседаний Госдумы нет. И это неудивительно. Вопрос о повышении пенсионного возраста, как говорят, на правительственном уровне уже практически решен. Как сообщали в начале февраля «Известия», теперь обсуждаются только детали, а именно, на сколько лет повышать возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

Еще одно обещание Ветлужских касалось минимального размера оплаты труда. До выборов он обещал добиваться его повышения до уровня прожиточного минимума. Однако и здесь что-то пошло не так. Тема регулярно обсуждается на совещаниях различного уровня, но дальше разговоров дело не идет. Сейчас в Свердловской области МРОТ для работников внебюджетного сектора составляет 8862 рубля, прожиточный минимум на первый квартал – 9 тысяч 973 рубля. Эксперты подчеркивают: для повышения оплаты труда нужны экономические предпосылки, и, вероятно, сегодня их просто нет. То ли год назад опытный профсоюзник об этом не знал, то ли сознательно слукавил перед избирателями.

То же самое касается и еще одного его обещания: снизить продолжительность рабочего дня с 8 до 6 часов. «При восьмичасовом дне мы уже 100 лет живем», – аргументировал он свое предложение перед выборами. Однако после них никаких законодательных инициатив по изменению этого параметра Трудового кодекса депутат Ветлужских также не вносил.

Если проанализировать 11 законопроектов, в разработке которых депутат Ветлужских принимал участие, то нетрудно заметить: ни один из них не затрагивает проблемы, на которые обычно жалуются профсоюзным лидерам работники. Зато, например, его волнует контроль за соблюдением прав заключенных и водители, которые не уступают дорогу скорой помощи. Спору нет, вопросы важные. Но со списком предвыборных обещаний депутата у них общего мало.

Отметим, что в Свердловской области сейчас множество предприятий, находящихся в сложной экономической ситуации. Но к главному профсоюзнику региона они обращаться не спешат.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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