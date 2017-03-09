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Публикации за 09.03.17

Свердловскую область на четыре дня накроет смог

Свердловскую область на четыре дня накроет смог

Уральские метеорологи объявили предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. В ближайшие четыре дня безветренная погода будет способствовать сохранению в воздухе вредных примесей. Неблагоприятные условия ожидаются сегодня с 20 часов вечера. Предупреждение будет действовать до 20 часов 13 марта. Как сообщили в свердловском гидрометцентре, сейчас метеостанции не фиксируют задымленности приземного воздуха.

Добавим, что по итогам прошедшей зимы Свердловская область вошла в тройку самых грязных регионов России. Об этом общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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