Свердловская область стала второй в рейтинге самых грязных регионов России / На первом месте – Челябинская область

Публикации за 09.03.17

Свердловская область вошла в тройку самых грязных регионов России. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный по итогам прошедшей зимы общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Материалы исследования с пояснительными записками и комментариями опубликованы сегодня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, при составлении рейтинга учитывалось состояние воды, воздуха и выбросы в атмосферу. В результате в десятку худших регионов вошли: Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия. Лучшая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае.

Общественники подмечают, что ждали от Года экологии гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий.

«На дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами. Создается впечатление, что все опять ждут какую-то дополнительную отмашку сверху. Хотя жалоб на состояние окружающей среды мы меньше получать не стали», – заявил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 09.03.17

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