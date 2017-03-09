NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 09.03.17

В Белоярке третий раз не выбрали председателя местной думы

В Белоярке третий раз не выбрали председателя местной думы

Дума Белоярского городского округа в третий раз подряд не смогла выбрать из своих рядов самого достойного занять место председателя. Сложившуюся ситуацию сами депутаты уже иначе как «цирком» и не называют.

Как рассказал NDNews.ru депутат Владислав Гилев, сегодня в спикеры баллотировалось пять человек, считая его. Необходимых для победы в первом туре 14 голосов снова не набрал никто. Лидером оказался Игорь Полуяктов – 10 голосов, второе место занял Борис Комлев – 9 голосов.

Напомним, первую попытку выбрать спикера депутаты предприняли 16 февраля. Тогда больше всего набрал Владислав Гилев – 11 голосов, на втором месте был Игорь Полуяктов с восемью голосами, на третьем – Бутаков с шестью. , первое место занял Игорь Полуяктов, второе – депутат Иван Половцев (9 голосов).

По мнению источников, в конце концов, чаша весов, вероятно, склонится в пользу Полуяктова, но сколько времени займет поиск компромисса – неизвестно.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 09.03.17

В суд направлено дело против матери, убившей двух своих детей крысиным ядом. / Свердловчанам обновили список мест для митингов и массовых акций. / Сотрудникам обанкроченного Сысертского АТП раздали приказы об увольнении: «Зарплату ждем».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter