В Белоярке третий раз не выбрали председателя местной думы

Публикации за 09.03.17

Дума Белоярского городского округа в третий раз подряд не смогла выбрать из своих рядов самого достойного занять место председателя. Сложившуюся ситуацию сами депутаты уже иначе как «цирком» и не называют.

Как рассказал NDNews.ru депутат Владислав Гилев, сегодня в спикеры баллотировалось пять человек, считая его. Необходимых для победы в первом туре 14 голосов снова не набрал никто. Лидером оказался Игорь Полуяктов – 10 голосов, второе место занял Борис Комлев – 9 голосов.

Напомним, первую попытку выбрать спикера депутаты предприняли 16 февраля. Тогда больше всего набрал Владислав Гилев – 11 голосов, на втором месте был Игорь Полуяктов с восемью голосами, на третьем – Бутаков с шестью. Во второй раз, 21 февраля, первое место занял Игорь Полуяктов, второе – депутат Иван Половцев (9 голосов).

По мнению источников, в конце концов, чаша весов, вероятно, склонится в пользу Полуяктова, но сколько времени займет поиск компромисса – неизвестно.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 09.03.17

В суд направлено дело против матери, убившей двух своих детей крысиным ядом. / Свердловчанам обновили список мест для митингов и массовых акций. / Сотрудникам обанкроченного Сысертского АТП раздали приказы об увольнении: «Зарплату ждем». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»