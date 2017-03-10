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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

В Екатеринбурге очередное коммунальное ЧП – вода заливает улицы на Пионерке (ФОТО)

В Екатеринбурге очередное коммунальное ЧП – вода заливает улицы на Пионерке (ФОТО)

В Пионерском районе Екатеринбурге произошла коммунальная авария на сетях Водоканала. Холодная вода разливается на улицах Академической, Студенческой, Комсомольской.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на месте аварии уже находится бригада рабочих Водоканала, однако пока информации о причинах ЧП нет. В пресс-службе предприятия обещали прокомментировать ситуацию позднее. Добавим, что в районе аварии затруднено движение автомобилей и пешеходов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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