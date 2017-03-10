Из-за коммунальной аварии в Пионерском поселке семь домов остались без воды

Публикации за 10.03.17

В районе улиц Академической, Студенческой и Комсомольской, где сегодня утром произошла авария с разливом холодной воды, отключили ХВС. Последствия ЧП устранят сегодня или завтра.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Водоканала, причиной аварии стала утечка из колодца. Ремонтной бригаде потребовалось отключить магистраль диаметром 300 мм. Без воды остались семь жилых домов. «Бригада делает диагностику, по итогам которой будет ясно, сегодня или завтра будут устранены причины и последствия аварии. На место также отправлена бригада цеха по благоустройству», – пояснили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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