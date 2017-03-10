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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Куйвашев впервые за долгое время решился посетить полпредство (ФОТО)

Куйвашев впервые за долгое время решился посетить полпредство (ФОТО)

Сегодня в уральском полпредстве проходит окружное совещание по вопросам применения высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организаций ОПК Уральского федерального округа в проектах по развитию Полярного Урала.

Как сообщает аппарат полпреда президента, в совещании, которое проводит зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, принимают участие губернаторы Свердловской и Курганской областей Евгений Куйвашев и Алексей Кокорин, первый замгубернатора Челябинской области Евгений Редин, окружные чиновники, представители оборонных предприятий.

Новый День: Куйвашев впервые за долгое время решился посетить полпредство (ФОТО)

Поскольку сам полпред президента Игорь Холманских находится в отпуске, от его имени в заседании участвует его заместитель Александр Моисеев.

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев появляется в полпредстве очень редко, догадываясь, что – в частности, о том, почему резиденция фактически закрыла от полпредства всю информацию о выборах губернатора.

Фото с официального сайта полпреда президента в УрФО

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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