Ночь длинных ножей: губернатор Свердловской области и полпредство снова зашли в конфликт

Публикации за 13.02.17

Похоже, что эпоха политического затишья в Свердловской области подошла к концу. После принудительного примирения войны города и области, случившегося в мае прошлого года, скандалов и точек напряжения в регионе заметно поубавилось. Но прошло время и «свято место» само собой заполнилось. И теперь политическое сообщество региона с интересом наблюдает за тем, как обострились в очередной раз отношения полпреда и уральского губернатора.

Отметим, что отношения двух политиков никогда не были хорошими, максимум, чего удавалось добиться, – формального выражения безразличия на публике. В кулуарах же властных домов с невиданным пылом причастные к процессам обсуждали истории про то как «наш-то вашего послал в пешее эротическое путешествие». Противостояние длилось годами и даже приводило к потерям во враждующих лагерях. Примирить двух политиков не удавалось. И вот новая история, замешанная на ненависти и взаимной нужде. Выборы губернатора Свердловской области и подготовка к президентским выборам.

Полпредство должно осуществлять надзорную функцию и отчитываться о том, как идёт подготовка к кампаниям, в Москву. При желании, корректировать кампании. Только в резиденции губернатора ни слушать, ни слышать полпредство не хотят. Злые языки уже разнесли по городу истории о неких разговорах на повышенных тонах, которые прошли между полпредом и Куйвашевым. Поскольку личное общение в очередной раз не сложилось, очевидно, теперь в игру должны вступить представители враждующих домов – глава администрации губернатора Владимир Тунгусов и заместитель полпреда Борис Кириллов. Опытные аппаратчики, они должны будут применить все свои силы и знания, чтобы снять возникшее политическое напряжение. Ибо если конфликт будет продолжаться, это может дорого стоить обеим сторонам. Вопрос о том, каким должен быть губернатор Свердловской области, по-прежнему остаётся открытым.

Формально заявляя, что своего кандидата в губернаторы у полпредства нет, его представители, несомненно, лукавят. Потому что они вынуждены следовать установке Москвы на ликвидацию всех межэлитных конфликтов. Фактически же, ничто не мешает Холманских продолжать негласно линию по ликвидации неугодного губернатора. Точно так же, как ничто не мешает резиденции планомерно проводить кампанию по дискредитации полпреда в СМИ через подконтрольные ресурсы. Отчасти это уже было реализовано на прошлой неделе путём вброса информации о возможном переходе Басаргина в полпредство. Учитывая накал страстей, можно предположить, что ситуация будет выруливаться крайне сложно – резиденция закрыла всю информацию о выборной кампании губернатора от полпредства, считая ведомство своим врагом. Видимо, информацию придётся получать какими-то другими способами. Опять же, Холманских до марта, когда Москва должна будет озвучить политические перспективы Куйвашева, вполне ещё может продавить свое решение по нему в Москве.

Екатеринбург, Елена Васильева

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