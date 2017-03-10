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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Текст для «Тотального диктанта» пишет Леонид Юзефович

Текст для «Тотального диктанта» пишет Леонид Юзефович

Организаторы акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» назвали имя писателя, который станет автором текста в этом году. Это Леонид Юзефович, который хорошо знаком уральскому читателю.

Так, в прошлом году лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Юзефович был одним из участников фестиваля литературных журналов «Толстяки на Урале».

Как рассказали организаторы «ТД», автор напишет для акции трехчастный текст, каждый «кусок» которого будет посвящен одному из родных городов автора – Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», – сказал Леонид Юзефович.

Напомним, в этом году «Тотальный диктант» запланирован на 8 апреля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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