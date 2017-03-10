«Упадет стена – будем жить как в аквариуме» – чего ждут жильцы разрушающегося дома на Байкальской (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 10.03.17

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Сегодня утром в Екатеринбурге возле дома на Байкальской, 37, у которого разрушается стена, прошло обсуждение причин, приведших к ЧП. Представители УК «ЖКХ Октябрьского района» и ресурсоснабжающего АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» не пришли к единому мнению о том, кто отвечает и, соответственно, за чей счет будет ремонтироваться дом.

Через подвал дома проходит транзитный трубопровод, снабжающий теплом и горячей водой Байкальскую, 37, и окрестные дома. И именно в состоянии труб кроется причина разрушения дома – часто происходят аварии, из-за отсутствия гидроизоляции в подвале дома постоянно сыро, а стены дома впитывают влагу и рассыпаются. По сути, трубы – ведомство ЕТК, но проходят по подвалу, т.е. по территории, подведомственной УК. Какая из организаций должна привести в порядок систему, на сегодняшней встрече у разрушенной стены так и не было решено.

Между тем жильцы квартир, оказавшихся в опасности, рассказали, что нынешние разрушения – не первые, в прошлом году обрушение дошло почти до 5 этажа, а в этом году началось ближе к фундаменту, сразу после ремонта трубопровода после аварии в конце прошлого года. Люди жалуются на появление плесени на стенах. Жильцы первого этажа временно переехали.

В ответ на запрос жителей в УК им пообещали провести ремонт, как только позволит погода. Управляющий УК «ЖКХ Октябрьского района» Михаил Плешаков пояснил: «Обрушение наружного слоя железобетонной конструкции в данном доме происходит уже более двух лет. Причина – перманентные протечки на сетях Екатеринбургской тепловой компании. Из-за этого намокают фундамент, подвал и стена жилого здания. Мы неоднократно обращались к виновнику с требованием устранить неисправность, сообщали о проблеме в администрацию района и в ПАО «Т-Плюс». Последний раз ЕТК производила раскопки около дома в декабре прошлого года, однако до сих пор утечки не устранены. Угрозы для жизни людей нет, но определенные неудобства жильцы испытывают. Для восстановительных работ необходимы благоприятные погодные условия, и сейчас мы ждем, когда на улице потеплеет, чтобы их начать».

Добавим, фасад дома обновляли в 2012 году, замена коммуникаций холодного водоснабжения проводилась в 2010-м – в рамках программы капремонта.

В свою очередь специалисты из АО «ЕТК» считают, что гидроизоляцией труб (а именно в ее отсутствии они видят причину обрушения торца здания) должен заниматься собственник, т.е. управляющая компания, по мнению главного специалиста производственного контроля АО ЕТК Андрея Чукина, также причина в отсутствии вентиляции в подвалах дома, где скапливается влажность от транзитной трубы, проходящей через дом.

«Ну а что, упадет эта стена – поставим стеклянную, будем жить как в аквариуме», – шутят жильцы. Особенности уральского ЖКХ смотрите на видео NDNews.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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