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Публикации за 10.03.17

В Талице чиновница обрекла инвалида-сироту на скитания, купив у него квартиру по дешевке

В Талице чиновница обрекла инвалида-сироту на скитания, купив у него квартиру по дешевке

В Талице сотрудница мэрии выкупила у инвалида-сироты задешево его новую квартиру и обрекла его на скитания. Молодому человеку пришлось искать ночлега у знакомых и даже в церкви.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, инвалид, страдающий психическим заболеванием, получил в 2012 году однокомнатную квартиру в новостройке как ребенок-сирота. Вскоре он продал недвижимость сотруднице управления топливно-энергетическим комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа. «Эта сделка заинтересовала прокуратуру своей стоимостью. Однокомнатная квартира в новостройке у инвалида была выкуплена за 350 тыс. рублей – в три раза дешевле по сравнению с ее номинальной стоимостью. В результате молодой человек вынужден был скитаться по знакомым, искать ночлег в церкви. Более того, в результате прекращения регистрации по месту жительства он лишился права на получение пенсии по инвалидности, что было предметом отдельного разбирательства», – отметила собеседница агентства.

Прокуратура Талицкого района обратилась в суд с иском в защиту инвалида. Служители Фемиды удовлетворили требования надзорного ведомства, договор купли-продажи квартиры сироты был признан недействительным. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке. Но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила вердикт без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Сейчас инвалид снова сможет проживать в своей квартире.

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