Депутаты потребуют у Куйвашева отчета по расселению детей-сирот

Публикации за 13.03.17

Профильные комитеты заксобрания начали сбор предложений по вопросам, которые будут направлены губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки его ежегодного отчёта.

Первыми со своими вопросам определились депутаты из комитета по бюджету, налогам и финансам. Как передаёт корреспондент NDNews.ru, они решили потребовать у губернатора отчета о мерах, которые были приняты областными властями по предоставлению жилья детям-сиротам.

Председатель комитета Владимир Терешков подчеркнул, что проблема стоит в регионе очень остро, области необходимо расселить более пяти тысяч выпускников детских домов. При этом федеральный бюджет предусмотрел для региона на эти цели только 202 млн рублей. «Хотелось бы, чтобы бы губернатор ответил, какие меры принимаются», – подчеркнул Терешков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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