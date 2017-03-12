В Серове найден обезглавленный труп младенца

Публикации за 12.03.17

В Серове полиция ведет расследование в связи с обнаружением обезглавленного трупа младенца. Тело ребенка было найдено в хозяйственных постройках и гаражах на улице Льва Толстого в пятницу. На теле присутствуют следы укусов животных, труп обезглавлен. «Там ни рук, ни ног, практически вся верхняя часть тела ребенка съедена», – рассказали очевидцы происшествия. Следователи устанавливают, наступила ли смерть младенца в результате именно этих укусов, но не исключают, что ребенок мог быть мертворожденным. Точная причина смерти ребенка будет названа после вскрытия.

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника райотдела Максима Метелицы и полицейская служебно-розыскная собака, обученная работе по следу, а также судебный эксперт и представители Следственного комитета. Личный состав полиции из подразделений по делам несовершеннолетних, службы уголовного розыска, а также участковые сразу же были подняты по тревоге и ориентированы на установление личности погибшего малыша и нахождению его матери.

Сыщики опросили жителей жилого сектора и общежития, также провели допросы в неблагополучных семьях, направили запросы в женские консультации. На данный момент опрошены 6 женщин из категории «неблагополучных», которые должны были родить в предполагаемое время, но установлено, что ни одна из них к данному преступлению не причастна. Следователи не исключают версию, что младенца на окраину Серова привезли целенаправленно.

Серов, Служба информации

Серов. Другие новости 12.03.17

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