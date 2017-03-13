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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

По факту обнаружения в Серове младенца без головы возбуждено уголовное дело

По факту обнаружения в Серове младенца без головы возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка, обезглавленное тело которого было найдено в Серове на улице Льва Толстого. Процессуальное решение принято по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного»), сообщил NDNews.ru пресс-секретарь областного СУ СКР Александр Шульга.

По словам собеседника агентства, следователями СКР и полицейскими выясняется личность женщины, родившей ребенка, а также все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут обнародованы результатов судебно-медицинской экспертизы тела младенца.

Напомним, вечером 10 марта в гаражах, расположенных на пересечении улиц Льва Толстого и Площадь Металлургов в Серове, было обнаружено тело новорождённого ребенка мужского пола.

На теле присутствовали следы укусов животных. «Там ни рук, ни ног, практически вся верхняя часть тела ребенка съедена», – рассказывали ранее очевидцы происшествия.

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника райотдела Максима Метелицы и полицейская служебно-розыскная собака, обученная работе по следу, а также судебный эксперт и представители Следственного комитета. Личный состав полиции из подразделений по делам несовершеннолетних, службы уголовного розыска, а также участковые сразу же были подняты по тревоге и ориентированы на установление личности погибшего малыша и нахождению его матери.

Сыщики опросили жителей жилого сектора и общежития, также провели допросы в неблагополучных семьях, направили запросы в женские консультации. На данный момент опрошены 6 женщин из категории «неблагополучных», которые должны были родить в предполагаемое время, но установлено, что ни одна из них к данному преступлению не причастна. Следователи не исключают версию, что младенца на окраину Серова привезли целенаправленно.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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