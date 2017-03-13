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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

Весна. Радя снял абажуры с фонарей на Ленина
Фото со страницы Тимофея Ради в соцсети

Весна. Радя снял абажуры с фонарей на Ленина

Уличный художник Тимофей Радя сегодня ночью снял абажуры с фонарей на проспекте Ленина. Они появляются с приходом зимы и исчезают, когда наступает весна.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, впервые абажуры в Екатеринбурге появились в 2011 году. Они порадовали горожан, но не городское начальство, – власти посчитали, что это нарушает правила благоустройства, и решили демонтировать арт-объект, что вызвало волну негодования у екатеринбуржцев, поэтому абажуры вернули на место. С тех пор каждую зиму художник Тима Радя устанавливает абажуры на проспекте Ленина на фонари рядом с памятником Свердлову, а весной снимает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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