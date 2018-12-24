Зима пришла: на проспекте Ленина снова появились уютные абажуры

В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя снова повесил абажуры около Оперного театра. Уютная акция проходит уже шестой год.

О появлении абажуров Тимофей Радя сообщил в соцстеях, поблагодарив соучастников проекта. «В 2013 году абажуры были сделаны для фестиваля «Не темно», – напомнил уличный художник. Тогда, как писал ранее «Новый День», акция впечатлила горожан, но не нашла отклика у чиновников. Мэрия Екатеринбурга попросила убрать арт-объект с улиц города, поскольку их установка не была согласована, а также потому, что они «не вписываются в общий архитектурный ансамбль территории вблизи Оперного театра». Однако возник бурный общественный резонанс, и абажуры оставили на месте. Впоследствии администрация города перестала возражать против их ежегодного появления. Так в Екатеринбурге появилась своя традиция – каждую зиму Радя вывешивает абажуры, а весной, когда в городе становится теплее, их снимает.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.12.18

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