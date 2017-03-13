В Екатеринбурге началось формирование нового состава горизибркома

Публикации за 13.03.17

Городской избирком Екатеринбурга подготовил обращение к городской думе, в котором просит в ближайшее время рассмотреть проект решения о приеме предложений по новому составу избиркома. Это связано с тем, что срок полномочий действующего состава истекает.

Как говорится в документе, городской избирком состоит из десяти членов комиссии с правом решающего голоса. Пять из них назначаются городской думой по представлению политических партий, еще пять – гордумой по представлению избиркома Свердловской области. Предложения по первой половине комиссии будут приниматься до 10 мая в горизбиркоме, по второй – до 21 апреля в облизбиркоме. Ожидается, что заседание Екатеринбургской городской думы, на котором будет рассматриваться вопрос о формировании избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», состоится 23 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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