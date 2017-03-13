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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

Бюджетников Екатеринбурга начнут переводить на карты «Мир» с июля

Бюджетников Екатеринбурга начнут переводить на карты «Мир» с июля

Бюджетникам, получающим зарплаты на карты Екатеринбургского муниципального банка, начнут выдавать карты «Мир» летом этого года. Медики, учителя и чиновники будут получать зарплату через пластик российской платежной системы с июля этого года.

ПАО «Банк «Екатеринбург» присоединился к НСПК с июня 2016 года, в апреле 2017 года специалисты кредитной организации обещают завершить работы по перенастройке банкоматной сети. А с лета начнется тотальный перевод бюджетников на эти карты. «Как сообщил исполняющий обязанности президента ПАО «Банк «Екатеринбург» Николай Кочнев, с июля 2017 года начнется массовая выдача карт «Мир» клиентам, получающим зачисления в виде заработной платы, пенсий, социальных пособий за счет средств бюджета. Карты нового образца получат учителя, медики, муниципальные служащие и другие клиенты банка», – передает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Руководитель отдела Денис Сухоруков подтвердил корреспонденту NDNews.ru, что речь идет не только о выдаче карт, но и о переводе зарплатного проекта бюджетников на отечественную платежную систему.

ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» – небольшой региональный банк, работающий только по Свердловской области. Среди акционеров финорганизации – муниципальная власть Екатеринбурга (ДУМИ) и сын бывшего мэра города Аркадия Чернецкого Станислав Чернецкий.

Добавим, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что все бюджетники будут переведены на «Мир» до 1 января 2018 года, пенсионеры – до начала 2020 года. Позже ФАС и Центробанк договорились, что перевод зарплатных проектов на российские карты обязательным не будет, правда, альтернатива только одна – наличные в кассе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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