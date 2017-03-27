Принуждение к «Миру» на Урале идет вяло и неспешно

Публикации за 27.03.17

Бюджетники Свердловской области начали получать карты «Мир» в рамках зарплатного проекта. Пока их количество в масштабах региона невелико, впрочем, время еще есть – перевод должен быть завершен до конца этого года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что все бюджетники будут переведены на «Мир» до 1 января 2018 года, пенсионеры – до начала 2020 года. Позже ФАС и Центробанк договорились, что перевод зарплатных проектов на российские карты обязательным не будет, правда, альтернатива только одна – наличные в кассе. Коммерческий директор НСПК Сергей Радченков на прошедшей в марте «Неделе российского бизнеса – 2017» отметил, что до конца года должно быть выпущено более 20 миллионов карт отечественного оператора, но пока их около трех тысяч. По данным пресс-службы НСПК, 1 миллион от этого количества приходится на работающий в Крыму РНКБ. Тем не менее, и на территории других регионов России бюджетников начали переводить на карты «Мир».

Как сообщили корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России, выпуск карт «Мир» в рамках зарплатных проектов бюджетников здесь идет с ноября – уже выпущено 25 тысяч штук. Кроме того, Сбербанк выдает и пенсионные отечественные карточки. Второй крупнейший банк – ВТБ24 – начал выдавать карты чуть раньше, как ранее писал NDNews.ru, их первыми получателями стали призывники. «В октябре 2016 года ВТБ24 в Свердловской области начал выдавать карты платежной системы МИР. Первый тираж карт, эмитированных банком, был предназначен для обеспечения выплат денежного довольствия военнослужащим осеннего призыва, а также для зарплатных клиентов и бюджетников, последующий – для клиентов открытого рынка. В 2017 году в Свердловской области мы планируем эмитировать и выдать 39 тысяч карт «Мир» как для зарплатных предприятий бюджетного сектора, так и для розничных клиентов. Большинство уже выпущенных нашим банком в регионе карт «Мир» приходится на зарплатные проекты», – прокомментировал управляющий Уральского филиала ВТБ24 Сергей Кульпин. Кстати, банк предлагает «гуманный» вариант карт для бюджетников: к счету клиента, куда поступает зарплата, привязаны две карты, одна российской платежной системы, вторая – международной.

УБРиР, крупнейший региональный банк, также приступил к выпуску карт национальной платежной системы. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе банка, с начала марта было эмитировано более 5 тысяч зарплатных карт для сотрудников бюджетных организаций. «Мы выпускаем карты «Мир» как новым, так и действующим клиентам – сотрудникам бюджетных предприятий. Планируется, что ежемесячно до конца года будет эмитировано по 15 тыс. карт, и к 1 января 2018 года все клиенты УБРиР, работающие на госпредприятиях, получат карты национальной платежной системы», – рассказал начальник управления продаж банковских услуг УБРиР Сергей Зиновьев. Бюджетникам, получающим зарплату на карты Екатеринбургского муниципального банка, начнут выдавать карты «Мир» летом этого года. Их уже «показательно» выдали главе города и сити-менеджеру, но массовый перевод впереди.

Впрочем, пока количество тех, кто на самом деле получил карты, не особо велико. Корреспондент NDNews.ru опросил нескольких медиков, педагогов и преподавателей в вузах, сотрудников силовых структур, областного правительства и заксобрания – опрошенные как один заявили, что им карты еще не выдавали, соответствующего приказа не было. Но в некоторых структурах хотя бы пообещали. «У нас две карты на выбор – «Сбербанк» или Банк Москвы. Разговоры о выдаче карт ходят, ждем, что в ближайшее время они будут», – рассказал сотрудник ГУ МЧС по Свердловской области. «У нас Сбербанк к зарплатному счету карту «Мир» привязал, в личном кабинете она прикручена. Но на руки ее не давали и когда дадут – тоже не говорят. И мне бы не хотелось на эту карту переходить», – отметила сотрудник администрации одного из городов-спутников Екатеринбурга. Пенсионерам тоже карты меняют не тотально. «Спросил у мамы. У нее пенсионная карта – «Маэстро». По замене никто не звонил и не писал. Но у нее и так через 10 месяцев менять надо. Батя в прошлую субботу ездил в Сбер отдать заявление, в эту – забрал карту. Тоже «Маэстро», – рассказал житель Екатеринбурга.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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