Карты «Мир» будут бесплатными только для пенсионеров, бюджетникам придется «договариваться»

Карты «Мир», которые уже начали выдавать бюджетникам и пенсионерам, бесплатными будут только для последних. Тем, кого переведут на отечественные карты в рамках зарплатного проекта, необходимо будет обсуждать тарифы с банками.

Напомним, с 1 июля этого года всем бюджетникам и пенсионерам, получающим новые пластиковые карты, выдают только карты «Мир». Полный перевод бюджетников будет завершен до 1 июля 2018 года, пенсионеров – до 2020 года. При этом отказаться от отечественной карты можно, но только если забирать деньги наличными либо оставлять их на счету без привязки к картам. «Пенсионеры получают одну карту «Мир» бесплатно, им не надо будет платить ни за выпуск, ни за обслуживание. Я подчеркиваю, это право касается только пенсионеров», – отметила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Татьяна Ильина.

Татьяна Ильина

Впрочем, скорее всего, для бюджетников карты тоже будут бесплатными. Дело в том, что условия использования карт (в том числе и международных платежных систем) обговариваются между банком и работодателем. «Как показывает практика, зарплатные проекты, которые предлагают организации, для сотрудников оказываются бесплатными. Если у банка есть условия по одной платежной системе организовать такую схему, то по другой нет смысла ограничивать», – прокомментировал коммерческий директор НСПК Сергей Радченков.

Как ранее писал «Новый День», на Среднем Урале постепенно начинают переводить бюджетников на карты отечественной платежной системы. Так, выпуск карт «Мир» в рамках зарплатных проектов бюджетников в «Сбербанке» идет с ноября, в ВТБ24 первыми получателями «Мира» стали срочники прошлого осеннего призыва. Екатеринбургский муниципальный банк показательно выдал карты «Мир» главе города и сити-менеджеру.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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