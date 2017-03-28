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Екатеринбург

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Публикации за 28.03.17

На Среднем Урале к приему карт «Мир» готовы 90 % банкоматов

На Среднем Урале к приему карт «Мир» готовы 90 % банкоматов

В Свердловской области практически все банкоматы готовы к приему карт «Мир». Тем не менее, в Госдуме размышляют о переносе сроков «обязания» населения перейти на эти карты.

Как сообщила сегодня на совещании губернатора с главами городов в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» заместитель начальника Уральского ГУ ЦБ РФ Татьяна Ильина, в Свердловской области готовы к приёму карт «Мир» 91 процент банкоматов. POS-терминалы готовы на 76 процентов. Она также отметила, что в Госдуме сейчас находится на рассмотрении законопроект, корректирующий сроки перевода зарплатных проектов бюджетников на карты отечественной системы. Согласно документу, 1 июля этого года пенсии буду начисляться на карты «Мир» для тех, кто только вышел на пенсию. Действующие бюджетники получат их до 1 июля 2018 года, действующие пенсионеры – до 2020 года.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что все бюджетники будут переведены на «Мир» до 1 января 2018 года, пенсионеры – до начала 2020 года. Позже ФАС и Центробанк договорились, что перевод зарплатных проектов на российские карты обязательным не будет, правда, альтернатива только одна – наличные в кассе.

Как уже писал NDNews.ru, . Корреспондент NDNews.ru опросил нескольких медиков, педагогов и преподавателей в вузах, сотрудников силовых структур, областного правительства и заксобрания – опрошенные как один заявили, что им карты еще не выдавали, соответствующего приказа не было.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.17

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