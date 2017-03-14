В Екатеринбурге за продажу наркотиков задержали поэтессу Анну Пикуль (ФОТО)

Публикации за 14.03.17

Екатеринбургские полицейские после контрольной закупки задержали поэтессу Анну Пикуль. При обыске у нее нашли синтетический наркотик.

Как передает корреспондент NDNews.ru, совместную операцию провели сотрудники полиции и члены фонда «Город без наркотиков». Силовики после контрольной закупки задержали Оксану Порваткину, известную в поэтическом мире под псевдонимом Анна Пикуль. «В последнее время на торговле наркотиками попадается много творческих личностей – на прошлой неделе была модель, недавно ди-джей попался. Поэтесса занималась сбытом синтетических наркотиков через интернет. После проведения закупки свертка с мефедроном стоимостью 1000 рублей поэтесса была задержана. Помимо закупленного мефедрона, у Порваткиной было изъято 0,46 гр. тетраметилциклопропанкарбонилиндола», – рассказал президент фонда ГБН Андрей Кабанов.

По словам сотрудников фонда, первой реакцией после задержания у Анны Пикуль была истерика.

«Она начала визжать, оскорблять сотрудников полиции, орала, что знакома с Медведевым и Кадыровым. Рассказывала, как в Москве ее ловили сотрудники ФСБ, а после проверки по базе извинились и отпустили, ибо ее задерживать нельзя. Наши парни не растерялись – ответили, что в Москве, может, и нельзя, а в Екатеринбурге очень даже можно. Все время, что ее оформляли, поэтесса читала собственные стихи, а потом запела гимн. В отделе послушали, окультурились. В фонде «Город без наркотиков» также по достоинству оценили стихи Анны Пикуль», – добавил Кабанов.

В отношении поэтессы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228, по которой женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Фото со страницы Анны Пикуль в соцсети

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

Вынесен приговор членам банды, у которых изъяли 31 кг наркотиков. / Дополнение к анонсам. / 14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»