Главным архитектором Екатеринбурга стал Андрей Молоков – проектировщик «Антея», «Высоцкого» и других зданий (ФОТО)

В Екатеринбурге официально назначили нового главного архитектора. Им стал Андрей Молоков – автор проектов многих высотных зданий, в том числе «Высоцкого» и «Антея», а также проектировщик реконструкции улицы Вайнера.
О назначении сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Глава администрации Александр Якоб подписал распоряжение о назначении Андрея Молокова начальником департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.
Согласно информации на официальном сайте архитектора, он родился в Красноуральске. В 1986 году окончил Свердловский архитектурный институт по специальности «архитектура». Долгое время работал в различных организациях, а с 2005 года открыл свою «Архитектурную мастерскую Молотова». В портфолио Молотова – проектирование «Антея», «Высоцкого», реконструкции улицы Вайнера, отеля «Онегин», центров «Манхеттен» и «Арена» и многое другое.
Напомним, в конце февраля пост покинул бывший главный архитектор Тимур Абдуллаев. Его уход объяснили тем, что Абдуллаев, «как человек творческий», был скован чиновничьими рамками, и что «жизнь – штука сложная». При этом Абдуллаев, вероятно, останется членом градсовета, а работа над проектами, которые были при нем запущены, продолжится.
Фото Юрия Ломакина, с официального сайта администрации Екатеринбурга
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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