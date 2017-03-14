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Публикации за 14.03.17

Из-за строителей в Новой Ляле остановились три котельные – десятки домов и колония без отопления

Из-за строителей в Новой Ляле остановились три котельные – десятки домов и колония без отопления

В Новой Ляле рабочие, занятые на строительстве газопровода, повредили трубу, через которую шла вода сразу в три котельные. Из-за ЧП все они были остановлены. Десятки домов и исправительная колония № 54 остались без отопления. Для ликвидации последствий ошибки горе-строителей энергетикам пришлось просить помощи пожарных.

Как рассказали в пресс-службе Облкоммунэнерго, ЧП произошло вчера за час до полуночи. Рабочие повредили водовод диаметром 500 мм, находящийся на балансе местного МУП «Водоканал». Авария привела к тому, что три котельные Облкоммунэнерго остались без подпитки. «Система, конечно, закрытая, но идет большой водоразбор из батарей потребителей, есть потери в сетях. На улице -7, ждать, пока сотрудники «Водоканала» отремонтируют водовод, нельзя – система замерзнет. Поэтому попросили помочь пожарных», – рассказала начальник Новолялинского участка АО «Облкоммунэнерго» Наталья Богатырева.

В итоге сотрудники МЧС на пожарной машине всю ночь возили воду в котельные. В настоящее время подвоз продолжается, благодаря чему котельные удается запускать и хоть немного согревать трубы. Тем не менее, без тепла остаются несколько сотен потребителей – «летними» стали батареи во многих многоквартирных домах и в исправительной колонии № 54. По словам Натальи Богатыревой, энергетики надеются, что сегодня к ночи водовод восстановят, и они смогут перевести котельные на штатный режим работы. По последним данным, сотрудники «Водоканала» уже привезли на место аварии новую трубу.

Новая Ляля, служба информации РИА «Новый День»

Новая Ляля. Другие новости 14.03.17

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