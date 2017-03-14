Котельные в Новой Ляле заработали – но только одна из них справляется без подвоза воды пожарными

Публикации за 14.03.17

В Новой Ляле продолжают устранять последствия аварии на водоводе, который повредили рабочие во время строительства газовой трубы. Одна из трех котельных, которые были отключены после ЧП из-за перебоев с водой, уже функционирует нормально, на оставшиеся приходится возить воду на трех пожарных машинах.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Облкоммунэнерго, тепло уже начало возвращаться в дома, запитанные от пострадавших котельных. Без посторонней помощи работает та, что находится на улице Мамина-Сибиряка. «Остальным требуется постоянная помощь пожарных машин. Но если ночью воду к трем котельным возила одна машина, то днем служба МЧС выделила еще одну единицу спецтехники. А третью предоставила исправительная колония № 54. Все три машины по очереди подвозят воду к двум котельным, поэтому они работают без остановки, и температура теплоносителя на выходе уже близка к норме – 60 градусам», – сообщила начальник Новолялинского участка АО «Облкоммунэнерго» Наталья Богатырева.

Она отметила, что на месте аварии на центральном водоводе продолжаются восстановительные работы. Новая труба уже доставлена на место, сотрудники МУП «Водоканал» начали ее монтаж.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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