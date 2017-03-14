Екатеринбургские депутаты увидели в деле Соколовского угрозы новой революции

Публикации за 14.03.17

Процесс над блогером Русланом Соколовским, который обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за ловли покемонов в храме, породил бурную дискуссию в городской думе Екатеринбурга. Народные избранники неожиданно провели параллель между скандальными видеороликами и революцией 1917 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вопрос о Соколовском поднял депутат Дмитрий Головин после основного заседания думы. Он зачитал цитату из гособвинения по уголовному делу молодого человека, согласно которой одним из признаков состава преступления стало отрицание обвиняемым существования Бога. «Вот такое обвинение в XXI веке. А мы еще удивляемся, как это в 37-м году людей сажали за анекдот. А вот так и сажали. Как вы считаете, это нормально вообще? Может такое происходить в нашем городе?» – обратился Головин к коллегам. К этому времени зал был уже полупустым, так как большинство избранников, заслышав резонансную тему, поспешили уйти.

Но те, кто остались, начали ожесточенно спорить. «У человека должна быть мораль. А у этого блогера ничего святого за душой. Вы что, хотите допустить вседозволенность?» – парировал единоросс Владимир Крицкий. Один из разгорячившихся избранников призвал «не трогать Бога», а по поводу Соколовского высказался еще более хлестко: «Этому подлецу надо было еще по роже надавать!».

Другие депутаты пустились в рассуждения о последствиях творчества молодого блогера. «Сначала человек провоцирует, потом массы подхватывают идею, что можно все, а потом, мы знаем, как это все происходит – спиливают кресты, взрывают церкви, а священников со связанными руками бросают в прорубь. Как было в 1917 году», – заявили оппоненты Головина.

Коммунист Эдуард Мансуров воспользовался моментом и предложил обсудить в городской думе проект храма-на-воде: «Нам важно выразить свое мнение по этому проекту. Даже если кто-то считает, что городские депутаты должны заниматься не политикой, а только хозяйственными вопросами». Впрочем, его предложение осталось почти не замеченным. А Дмитрию Головину коллеги посоветовали сформулировать свой вопрос и внести в повестку, если он добивается обсуждения темы суда над блогером в формате заседания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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