«Муляжи камер не помогут, кого они могут напугать? Животных разве...» – депутаты рассуждают о борьбе с мусором

Публикации за 14.03.17

Депутаты городской думы Екатеринбурга предложили администрации города бороться с несанкционированными свалками с помощью «драконовских» штрафов и социальной рекламы. При этом народные избранники задумались, что еще может попадать под определение мусора – хлам на улицах или грязный снег на обочинах.

Как рассказал председатель комитета по экологии Егор Свалов, за 2016 год в Екатеринбурге было ликвидировано 788 несанкционированных свалок, с которых было вывезено около 19,5 тысячи тонн мусора. Из бюджета на эти цели было потрачено свыше 13,7 миллионов рублей. Однако проблема незаконных свалок по-прежнему стоит очень остро. По словам чиновника, позитивных изменений можно ждать, когда вступит в силу закон о «мусорных» операторах. Пока же мэрия тратит деньги не только на уборку, но и на профилактику появления свалок. Например, представители районных администраций ставят предупреждающие таблички, муляжи камер, которые должны отпугивать нарушителей.

Однако депутаты признали эти меры неэффективными. Михаил Гаранин сообщил, что его поразили бытовые свалки на Шарташе возле столба с надписью «Экологическая полиция». «Скажите, у нас такая существует? И как можно позвонить туда?» – допытывался депутат. Ответ чиновника его не порадовал. «Надпись была сделана, скорее всего, для устрашения тех, кто сваливает мусор. Но раз вы говорите про свалку, табличка не помогла», – пояснил Свалов. Поинтересовался Гаранин и тем, делает ли администрация города разницу между вывозом чистого зимнего снега и грязного весеннего. И снова был разочарован ответом докладчика – по нормативным документам снег не признается мусором. Другие депутаты высказались за более радикальные средства борьбы с теми, кто захламляет город. Александр Косинцев предложил отказаться от бюджетных трат и ликвидировать свалки за счет взимания штрафов с нарушителей. «Тогда и работа по штрафам будет проводиться эффективно. Муляжи камер не помогут, кого они могут напугать? Животных разве, а не человека», – рассудил единоросс.

Илья Лобов заявил, что деньги нужно направлять на социальную рекламу: «Меня коробит, когда весной из-под снега всплывают сигаретные пачки, бутылки, и собачьи отходы. Большинство людей даже не задумываются, что бросать бутылку на улице – плохо. Это разруха в головах». Его поддержал Михаил Гаранин: «Надо снять какой-нибудь провокационный ролик, чтобы привлекал внимание».

В свою очередь Константин Киселев отметил, что воспитательных мер будет недостаточно: «В Сингапуре тоже пытались воспитывать, а потом ввели драконовские штрафы, и сразу стало чисто. Никто не решится там жвачку на улице выбросить. Штрафы должны стать неотвратимым наказанием для нарушителей. Но и урезать бюджетное финансирование сейчас нельзя. Денег на уборку мусора действительно не хватает, об этом говорят и квартальные в районах».

В итоге депутаты потребовали администрацию города представить план проверки несанкционированных свалок на текущий год и пообещали вернуться к данному вопросу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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